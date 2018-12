Fiaccolata e messa di Natale particolarmente suggestive, quest’anno, per le parrocchie della Valle dei Mocheni. La mezzanotte, infatti, sarà celebrata alla Feldkapelle posta in cima a Valcava di Fierozzo, dove sorgevano i baraccamenti dei soldati durante la Prima guerra mondiale e dove 20 anni fa fu costruita la cappella, grazie al lavoro degli alpini e amministrazione comunale di Fierozzo.



Ad annunciare la speciale celebrazione è il parroco don Daniele Laghi, che collega il ricordo di quanto successo 100 anni fa e la trasformazione di luoghi di guerra fratricida in luoghi di pace, con la triste e stretta attualità: luoghi e circostanze da tenere uniti «ancor più dopo quello che è successo con l’ultimo attentato l’11 dicembre scorso dove tra le vittime è stato anche ucciso il giovane giornalista trentino Antonio Megalizzi, europeista convinto con un grande sogno nel cuore, l’Europa: un’Europa nuova,dei popoli, di fraternità e unità fondata sull’integrazione, dialogo, sulla particolarità che è una ricchezza e non più su interessi di parte…



Così in un lampo abbiamo voluto dare anche noi un respiro e sogno europeo a questa celebrazione e a questa fiaccolata, dove tutti possono partecipare, condividendo l’ideale di Antonio e facendo rinascere come piccolo miracolo, in tanti cuori trentini e non, il sogno europeo: leggendo gli articoli sul giornale e le lettere, confrontandoci con alcuni amici, io come parroco assieme al gruppo alpini di Fierozzo, all’amministrazione comunale, ai pompieri e alla Pro loco abbiamo voluto proprio dare un senso nuovo a questa celebrazione, a questa messa nel cuore della notte di Natale…».



«Grazie anche al coinvolgimento e all’aiuto dell’artista Fabio Vettori - dice don Daniele -, che ha fatto il disegno della chiesetta Feldkappelle allestita a Natale come quattro anni fa, però con tutte le rappresentanze storiche vicine di tanti schieramenti diversi di un tempo, con le persone di oggi accomunate dalla fede e dalla voglia di intraprendere un cammino diverso e illuminate da un arcobaleno composto dalle 12 stelle che compongono la bandiera europea: arcobaleno che rappresenta l’alleanza ed il ponte, l’alba nuova che deve sorgere, che vuole sorgere grazie anche al piccolo, ma grande, miracolo di Megalizzi». Il risveglio e la volontà di costruire un’Europa nuova, Europa fondata sulle relazioni, sull’incontro, sul dialogo mentre sulla nuvoletta sopra la chiesetta si vede anche Antonio con il suo microfono da reporter vicino a persone che sono già in cielo. Disegno che sarà distribuito a tutti partecipanti nella notte di Natale.



Il ritrovo è dalle 22 alle 22.30 al parcheggio della malga Plètzn in località Rindel - Valcava di Fierozzo vestiti da montagna e con adeguati scarponi (il tracciato è innevato) fino alla chiesetta a 1.900 metri e lì si celebrerà la Santa Messa di mezzanotte. Nel ritorno ci si fermerà alla Balkofhit (baita dei cacciatori) dove la Pro loco preparerà the, brulé e panettoni per tutti, per augurarsi Buon Natale e buon anno nuovo.