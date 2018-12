Nuove dotazioni tecniche per il nucleo specialistico di 7 motociclisti e di 8 agenti «podisti» delle Polizia locale Alta Valsugana, ma quali i reali mezzi ed agenti a disposizione del Corpo diretto dal dirigente-comandante Flavio Lucio Rossio?. Il quesito è contenuto in una domanda d’attualità del gruppo del Patt che oggi alle 19 aprirà i lavori della seduta del consiglio comunale di Pergine.

«Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Alta Valsugana avrebbe impegnato la somma di quasi 19.000 mila euro per l’acquisto di divise da far utilizzare ad un nuovo nucleo di agenti “motociclisti”, oltre che a nuovi agenti podisti - scrivono i consiglieri Stefano Tomaselli, Claudio Angeli e Renato Tessadri - per quanto è a nostra conoscenza, il Corpo di polizia locale negli anni scorsi ha dismesso la maggior parte dei motocicli a sua disposizione». Da queste considerazioni, e dall’effettiva assenza di nuove motociclette nel parco mezzi del Corpo che opera su 8 comuni dell’Alta Valsugana, partono una serie di domande alle quali dovrà rispondere il sindaco Roberto Oss Emer «Quale è l’attuale dotazione di mezzi del Corpo di polizia locale Alta Valsugana? - chiede il Patt - le divise di cui è stato disposto l’acquisto verranno utilizzate dagli agenti di polizia locale per condurre mezzi già in dotazione del Corpo o se è in previsione l’acquisto di nuovi motocicli? Inoltre nel caso in cui sia in previsione l’acquisto di nuovi mezzi, quale sarebbe il costo dell’acquisizione».

«E’ prevista anche l’assunzione di nuovi agenti per comporre questo nucleo di agenti motociclisti ed il nuovo nucleo di agenti podisti o la composizione del Corpo rimarrà inalterata nel numero, nonostante la creazione di questi due nuovi gruppi di intervento».