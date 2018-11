Serviranno oltre 60 mila euro (per la precisione 62.215,29 euro, di cui 49.500 per lavori a base d’asta e 12.715,29 per somme a disposizione) per sistemare la strada che dalla Panarotta porta a Malga Montagna Granda: un intervento atteso che arriva proprio agli sgoccioli, prima che il maltempo e soprattutto l’inverno inizino a fare sul serio e la stagione sciistica possa prendere il via. La determinazione dirigenziale del Comune di Pergine che dà l’avvio ai lavori è arrivata nei giorni scorsi.

La strada in questione è stata donata al Comune dall’Asuc nel giugno scorso (proprietaria di alcune particelle fondiarie in quel luogo ed anche della struttura della malga), e questo per permettere una definitiva sistemazione dell’accesso alla Malga Montagna Granda (oggi anche ristorante molto apprezzato) e agli impianti e piste che da quel punto si dipartono. In caso di nevicate infatti il manto stradale, attualmente molto sconnesso, diventa ancor più pericoloso vista anche la pendenza di alcuni tratti. I lavori di ripavimentazione faciliteranno maggiormente il lavoro dei mezzi spazzaneve, rendendo di fatto più sicuro il transito. Ad eseguire i lavori sarà la ditta Misconel srl di Cavalese.

L’intervento rappresenta una vera e propria boccata d’aria fresca per tutto il comprensorio sciistico della Panarotta, duramente colpito dal maltempo di fine ottobre: dalla Malga infatti parte anche il nuovo impianto di risalita triposto, che è in fase di completamento. Un po’ più delicata invece la questione della strada che dalla Malga porta verso la Tingherla e la Valle dei Mocheni: in quanto sterrata, è stata danneggiata in più punti dagli smottamenti, e la speranza di poterla rendere di nuovo praticabile per la stagione sciistica almeno fino al Rigolor, dove partono altri impianti e piste.