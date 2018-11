L’amministrazione comunale di Civezzano intende sostenere - anche economicamente - il progetto per lo sviluppo della popolazione delle api sul proprio territorio. Lo farà integrando il bando già attivo relativo al recupero dei terreni incolti. Con la risposta da parte dell’assessore all’agricoltura, Gianluca Schmid, trova così soddisfazione nell’unanimità di voti favorevoli (assente Adriano Dematté), la mozione presentata dal consigliere Massimo Fronza, per conto del gruppo consiliare di «Civezzano democratica». Soddisfazione per «l’alto valore etico» della scelta viene espressa da Fronza, con impegno per disponibilità a incontri collegiali per giungere a breve a regolamentazione del progetto. Argomento discusso l’altra sera in consiglio comunale, alla presenza della «sedia vuota» presentata da Antonella Zucchelli quale «posto occupato» a perenne monito e simbolo di massima civiltà a supporto della dignità di tutte le donne del mondo. Con l’annuncio di altre «panchine rosse» da posizionare nelle frazioni di Civezzano.

Di seguito, la ratifica del Dup (Documento unico di programmazione) sul triennio 2019-2021, approvato dalla sola maggioranza, con voto contrario dei 4 Cd e di Renato Dematté della Lega nord. Sindaco che ribadisce l’impegno su quattro opere per altrettanti milioni di euro (polo sanitario, illuminazione pubblica, marciapiede Cogatti-Seregnano e nuova viabilità con parcheggio in zona «Baselghe» via Telvana). Per Civezzano democratica, le maggiori critiche vengono mosse da Emilio Zamboni, soprattutto in contrasto alla progettata nuova viabilità di via Telvana - dove gli stessi Cd avevano già proposto idea alternativa - oltre che sull’approccio a rinnovo e potenziamento dell’acquedotto e sull’intervento che interessa le sponde del lago di Santa Colomba. Sull’acquedotto, per Zamboni, mancano soluzioni innovative, visione sovra comunale e sensibilizzazione al risparmio dell’acqua. Per Renato Demtté (Lega), bocciatura su tutti i fronti, dall’illogica scelta della nuova viabilità di via Telvana (zona Baselghe che doveva essere perequata con Maso Zandonà), al nuovo asilo nido, fino alla palestra «hangar». In tema rete idrica, il sindaco Dellai anticipa che, dopo le ricerche d’acqua con esito negativo a monte del territorio, la scelta di potenziamento (da 8 a 15 litri/secondo) prevde nuovi pozzi in adiacenza a quelli esistenti in località Sille. Minoranze che ribadiscono voto contrario sulle variazioni di bilancio, proposte da Dellai quali voci a «ricalibrare» una decina di impegni. Con Andrea Gonella e Massimo Fronza a stigmatizzare la nuova attesa cui viene sottoposto il tratto di marciapiede da piazza Santa Maria fino alla «Casa della musica» (cimitero), sacrificato in nome di nuova viabilità (Telvana) e marciapiede di Cogatti.