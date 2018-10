Seconda edizione del premio allo studio che i bottegai de «Le botteghe di Ponte Regio» hanno deciso di istituire annualmente a favore degli istituti superiori trentini.

L’anno scorso, per l’avvio di questa pratica che premia con 1.000 euro studenti ed istituto, era stato individuato l’Istituto alberghiero di Levico Terme, e veniva premiato lo studente più abile nell’inventare un cocktail.

Quest’anno invece a sfidarsi sono state quattro squadre, ognuna composta da cinque studenti, del Centro di Formazione Professionale Enaip di Villazzano di Trento. Molto significativi i nomi che i ragazzi hanno voluto dare ai gruppi: Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, ovvero il meglio del made in Italy in fatto di motori che tutto il mondo ci invidia.

Tre le prove, a tempo, che gli studenti hanno affrontato, di natura teorica, tecnica e pratica, e che sono state valutate per stilare la classifica finale.

La proclamazione dei vincitori si è tenuta sabato alle «Botteghe di Ponte Regio», in particolare nel negozio Motor Shop. Ad aggiudicarsi i 1.000 euro la squadra Lamborghini, composta da Mattia Giovanelli, Daniele Butterini, Nicolò Malesardi, Giacomo Iori ed Emanuele Franceschi, che frequentano il quarto anno presso l’istituto di Villazzano. Il premio è stato così suddiviso: 300 euro in contanti ai ragazzi, e 700 all’istituto come contributo al viaggio d’istruzione alla sede della Mercedes Benz a Stoccarda.

A complimentarsi con tutti i ragazzi partecipanti alla seconda edizione del premio anche la direttrice dell’istituto, Paola Coccia, e l’assessore del Comune di Pergine Sergio Paoli: dalla direttrice un invito a crescere come tecnici e come uomini, mentre dall’assessore un elogio del lavoro delle scuole professionali. I ragazzi, dal canto loro, hanno detto di aver apprezzato e valorizzato il lavoro di gruppo.

L’evento del premio allo studio, quest’anno, è coinciso anche con la Festa d’autunno dei bottegai, con degustazioni ed attività per tutta la giornata.