Al via la scorsa settimana nella skiarea della Panarotta i lavori per realizzare l’atteso skiweg di collegamento tra le piste «Cima Storta» e «Rigolor».

Come specifica una recente determina della Direzione comunale lavori pubblici e patrimonio, è stato posto un divieto di transito sino al prossimo 23 novembre sulle aree interessate dai lavori (particelle 1/2 e 2/13 comune catastale Pergine II), che coincidono con un tratto dell’attuale strada forestale. Sarà invece la ditta Morelli Srl di Pergine a eseguire le opere di taglio piante, e sistemazione del fondo stradale (pendenza media del 12%), per creare il collegamento in quota tra le due piste, migliorando la sicurezza e la piena fruibilità alla skiarea.

Il nuovo skiweg permetterà di utilizzare a fini viabilistici durante l’intero anno (anche nella stagione invernale) la strada tra Malga Montagna Granda (foto) e la frazione di Kamauz nel comune di Frassilongo (strada che verrà asfaltata nel tratto ora sterrato). La creazione di un nuovo skiweg (costo circa 165 mila euro) era stata indicata tra le condizioni essenziali per garantire la piena agibilità e fruibilità della stazione sciistica gestita dalla Panarotta Srl, dopo che lo sorso gennaio si era verificata una tragica caduta lungo il precedente collegamento sciistico.

Le limitazioni al traffico veicolare sulla strada verso la malga saranno praticate per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni che implicano l’occupazione della sede stradale e saranno rese note tramite la posa di segnali stradali a cura della ditta Morelli Srl di Pergine. Dopo il completamento dello ski-weg inizieranno invece la prossima primavera i lavori per l’approntamento della nuova slittovia (costo 240 mila euro)