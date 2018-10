«Diamo una mano agli angeli»: in questo modo i soci dell'associazione Blue Moon, ed in particolare del Gruppo di ballo country Let's Go, hanno voluto chiamare l'iniziativa per ricordare la loro amica e compagna di tante danze, Lorena Pallaoro , scomparsa ad agosto dell'anno scorso ad appena 34 anni dopo pochi mesi di lotta contro il cancro. L'hanno voluta chiamare così perché Lorena credeva nell'esistenza degli angeli, ed anche perché ora Lorena è un angelo, che deve sostenere la sua famiglia e quanti l'hanno conosciuta e le hanno voluto bene.

«Ama te stesso e chi ti circonda, e non commetterai mai l'errore di rinunciare alla felicità e alla voglia di vivere. So che la morte non è nulla per l'amore che si può provare per chi se ne è andato via» scriveva proprio Lorena poco tempo prima di andarsene, con quella forza che solo chi è nel dolore può provare.

Parole che sono state prese ad esempio dai suoi amici, che l'inverno scorso hanno organizzato una ciaspolata a cima Costalta, una delle mete preferite da Lorena per le sue passeggiate, raccogliendo 8 mila euro che sono stati poi donati all'AIL.

Il loro impegno però non si è esaurito quel giorno, ed è proseguito nel corso dei mesi.

Sabato mattina, in occasione della presenza dei volontari della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Pergine per la campagna dell'ottobre rosa, dedicata in particolare alle donne e alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, una delegazione di soci dell'associazione Blue Moon e del gruppo Let's Go guidati dal presidente Emiliano Martini e dalla segretaria Lorena Schneider, hanno donato 1.000 euro alla LILT perginese, con un grande assegno simbolicamente consegnato nelle mani della referente Lucia Covi. A presenziare a questo breve momento anche l'assessore Franco Demozzi.

All'interno della campagna «Nastro Rosa» (oltre un centinaio i nastri che la LILT ha sparso nel perginese, fra esercizi commerciali e altri luoghi), la delegazione perginese offre un incontro informativo sull'autocontrollo ed una visita senologica con medico specialista.

Per ulteriori informazioni o per prenotarsi è sufficiente presentarsi presso la sede nei giorni di apertura (martedì, dalle 9 alle 11) e giovedì (dalle 16 alle 18), o telefonare nelle stesse giornate ed orari al numero 0461 515125 o per mail all'indirizzo lilt.pergine @ apss.tn.it.