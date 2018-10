Da domani la frazione di Serso sarà in festa per l’80° anniversario della scuola materna «Don Ferdinando Ochner», cui dedicherà tre momenti distinti.

La scuola materna, che un tempo sorgeva vicino alla chiesa, oggi trova sistemazione alle porte del paese, nella nuova struttura che accoglie anche le associazioni e la sala pubblica: è dedicata a don Ferdinando Ochner, parroco di Serso nell’Ottocento che fu uno dei più brillanti archeologi della Valsugana, scopritore della zona dei Montesei. Fu lui infatti a intuire l’importanza di quella zona e dei reperti che gli ignari contadini facevano emergere dal terreno. Richiese più volte degli interventi d’indagine per far luce definitiva sulla zona, ma rimase pressoché inascoltato: gli scavi ai Montesei risalgono alla fine degli anni Settanta del Novecento.

All’asilo di Serso è stato dedicato un libro, scritto da Roberto Bazzanella, dal titolo «Serso: i bambini, una scuola. La materna Don Ochner in ottant’anni di storia (1938-2018)»: ricco di foto, curiosità e storia, vi si narrano le vicende che intrecciano la comunità di Serso con il suo asilo, che nel corso degli anni ha fermamente voluto mantenere la sua autonomia. Per quasi tutta la sua esistenza è stato affiliato alla Federazione Provinciale delle Scuole Materne, mentre da un anno la consulenza pedagogica, didattica e amministrativa, così come l’attività del personale, viene esercitata da Asif Chimelli: si tratta di una collaborazione, in quanto la scuola mantiene il suo comitato di gestione guidato da Valerio Fontanari con tutte le sue prerogative.

Dagli scritti conservati in archivio però pare che un asilo estivo esistesse a Serso già dal 1936, e quindi due anni prima dell’istituzione ufficiale sotto il periodo del Fascismo: la festa non tiene conto però di questa «discrepanza», e si basa sulle date ufficiali.

Il libro di Roberto Bazzanella verrà presentato domani, alle 20.30, nella sala comunale, e contemporaneamente verrà inaugurata la mostra dedicata all’80° della scuola materna, che rimarrà aperta anche sabato dalle 20 alle 22.30.

Domenica 14 invece grande giornata di festeggiamenti: alle 14 ci sarà la messa celebrata da don Dario Sittoni, alle 15 gli interventi delle autorità cui seguirà un breve concerto dei bambini (che sono stati preparati a questo momento anche grazie alla partecipazione di alcuni »nonni« che molto tempo fa sono andati all’asilo) dell’asilo e alle 16 il taglio della torta dell’80° anniversario con un momento di convivialità.