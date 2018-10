E’ stata la splendida cornice rappresentata dalla Clesiana pieve di Civezzano dedicata a Santa Maria Assunta a ospitare l’ultimo atto della rassegna di concerti «Antichi organi e strumenti della Valsugana». Sono state le «sonate» d’autore sprigionate dall’antico e prezioso organo Giuseppe Boantti (1708) per mano del maestro Mario Verdicchio e le apprezzate musiche proposte dalla giovanissima e già valente «Orchestrado» diretta da Fabio Mattivi, a concedere spunti di riflessione e analisi su una proposta di musica d’alto profilo che, con diciassette appuntamenti estivi, per la XVIII edizione ha fatto conoscere e apprezzare organi e altri strumenti nel girovagare nelle belle chiese della Valsugana, ma pure del Pinetano e della Vigolana.

Una proposta nata e organizzata per volontà dell’associazione «Ensemble Girolamo Frescobaldi» che individua i maggiori artefici nelle persone del maestro Mattivi e di Mario Caldonazzi. Quest’ultimo, fra l’altro, assurto a «custode» dell’organo Bonatti, del quale nei decenni ha seguito da vicini varie fasi di restauro. Ensemble Frescobaldi che conta ben quarantatré anni di presenza di primo piano nel panorama dello studio di autori e musicisti dei secoli scorsi, con proposta delle musiche antiche di riferimento attraverso l’organo e gli ottoni. Gruppo che nell’ultimo anno ha ampliato il proprio impegno, dando vita, accanto al gruppo strumentistico, all’«Associazione musicale Ensemble Frescobaldi» che propone lezioni di musica rivolte a giovani studenti. Proprio da quel neonato gruppo dell’orchestra della Valsugana «Orchestrando» formato da una ventina di giovani - per grande parte ragazze - sono venute le note liete di questa stagione musicale, con apprezzati concerti a Pergine (all’esordio) e proprio con l’onore della chiusura di Rassegna, l’altra sera a Civezzano. A parlarne con entusiasmo è stato il maestro Mattivi, auspicando nuove opportunità di esibizione che possano fare crescere questo gruppo che esprime in musica i grandi autori del ‘700. All’unisono, Mattivi con Mario Caldonazzi nel ringraziare gli sponsor della manifestazione, soprattutto la Cassa rurale Alta Valsugana e le amministrazioni comunali che, con le Parrocchie, ospitano e sostengono la Rassegna. Ultima stagione molto positiva per l’interesse mostrato dal pubblico, anche giovane, quale buon viatico per una prossima programmazione. In tal senso anche l’intervento della vicesindaco di Civezzano, Katia Frotarel che, nel ruolo di competenze culturali ha potuto assicurare supporto da parte dell’amministrazione. Frattanto, è allo studio un «concerto straordinario» che Frescobaldi intende proporre per Natale.