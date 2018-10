È il compleanno di don Remo Dorigatti che festeggia il traguardo dei novant’anni e pure i 56 anni di presenza nella piccola parrocchia di Mala.

Una persona conosciuta e riconosciuta, benvoluta dalla comunità della valle dei mocheni dove è stato parroco a Mala e per diversi anni anche insegnante di religione alla scuola elementare di Sant’Orsola.

Don Daniele Laghi, suo successore e la comunità della valle dei Mocheni festeggeranno il compleanno di don Remo oggi ma in forma più solenne soprattutto domenica prossima. «Vogliamo stringerci attorno al nostro patriarca - afferma don Daniele Laghi - e fare tanti auguri di buon compleanno a don Remo. Ringrazieremo il Signore per averlo sostenuto con il suo amore ma anche per tutto il bene che ha fatto e continua a fare don Remo nella nostra valle. Lo faremo domenica mattina alla messa solenne dedicata alla Madonna del rosario e alla processione a Mala alle 11.15. Un’occasione - aggiunge don Laghi - per pregare anche per nuove e tante vocazioni».