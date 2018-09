Si estende anche in Trentino il progetto “mamme peer”, mamme che hanno vissuto le emozioni e le fatiche di crescere un bambino nei primi mesi di vita e decidono di mettersi in gioco per sostenere altre mamme, forti della loro esperienza e soprattutto adeguatamente formate per rispondere alle loro domande e, nel caso, metterle in contatto con i professionisti esperti del settore.

L’opera della “mamma peer” è del tutto volontaria e gratuita e si svolge “da pari a pari”, da qui il termine peer, da mamma a mamma. In seguito a precedenti esperienze e alle richieste delle mamme, sta ora per prendere il via un progetto più strutturato.

La prima edizione del percorso formativo “Mamma peer, sostegno da mamma a mamma” verrà presentato il prossimo sabato 22 settembre alle 10 al teatro comunale di Pergine Valsugana. Il progetto è organizzato dal Consultorio di Pergine Valsugana e dall’Associazione gruppo famiglie Pergine Valsugana.

Per diventare “mamma peer” occorre quindi partecipare ad un percorso formativo teorico-pratico di 20 ore tenuto da esperti di salute materno infantile: ostetriche, psicologi, infermieri pediatrici, pediatri.

La prima edizione del corso si terrà a Pergine Valsugana ed è aperta ad un massimo di 15 partecipanti. La parte teorica del percorso formativo, divisa tra il Consultorio e il Centro famiglie di Pergine, si svolgerà tra la fine di ottobre e l’inizio di dicembre, mentre la parte pratica si terrà tra dicembre e marzo durante l’attività del Consultorio

Entro il 15 ottobre le iscrizioni ai corsi per diventare una “mamma peer”.