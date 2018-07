È in gravi condizioni una donna di 75 anni di Pergine Valsugana. Una vicenda dai contorni ancora poco chiari. La donna potrebbe essere stata vittima di un’aggressione, nel pomeriggio di oggi. Ma non è nemmeno escluso che sia caduta per un malore o per un incidente: avrebbe infatti delle difficoltà a muoversi, tanto da girare aiutata da un girello.



Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno effettuando accertamenti per fare luce sull’esatta dinamica dell’episodio.



La donna, soccorsa dal «118», è stata trasportata in ambulanza all’ospedale S.Chiara di Trento.