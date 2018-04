Scontro tra un’auto ed una moto questo pomeriggio, poco dopo le 15, lungo la strada che da Pergine porta a Levico. Sono intervenuti l’autosanitaria, l’ambulanza ed i vigili del fuoco volontari.

Il conducente della moto è rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni. Per la dinamica sono in corso accertamenti da parte della polizia locale dell’Alta Valsugana.