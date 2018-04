Grande paura nel primo pomeriggio di oggi sulla superstrada della Valsugana, nei pressi di Pergine. Tutta colpa, manco a dirlo, dell’ennesimo caso di contromano (foto di Tiziana Castellaz).



Un automobilista ha avuto un incidente nel tentativo, riuscito, di evitare una macchina che procedeva in senso contrario.



È successo alle 13.21, nei pressi dell’uscita Pergine Centro e sulla carreggiata in direzione Trento.



L’auto viaggiava verso San Cristoforo in contromano. Non è chiaro dove sia entrata, se da uno svincolo imboccato in maniera errata o da un distributore.



Fatto sta che il rischio è stato davvero grande, ma per fortuna si sono evitati incidenti dalle gravi conseguenze.