Il problema è ricorrente, anzi cronico: lo svincolo in galleria per l’uscita Trento Est per chi arriva dalla superstrada della Valsugana tende ad allargarsi. È successo anche ieri, a causa del blocco di una pompa, in una giornata in cui non ci sono state precipitazioni. A causa della pozza d’acqua, che si era formata in galleria, il transito era diventato pericoloso. In tarda mattinata lo svincolo è stato dunque chiuso al traffico.



Sul posto sono intervenuti, come spesso è accaduto anche in passato, i vigili del fuoco volontari di Cognola che con una pompa hanno provveduto ad eliminare l’acqua accumulata. Acqua che aveva raggiunto il quadro elettrico con conseguente blocco dell’erogazione dell’energia elettrica. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Servizio strade della Provincia che hanno allertato la ditta che cura la manutenzione delle pompe. Poco prima delle 17 la galleria è stata riaperta al traffico, ma è evidente che il problema va risolto una volta per tutte.