Un nuovo sportello informativo su eventi, iniziative e proposte del tessuto commerciale perginese e presto un rinnovato direttivo per il Consorzio operatori Pergine iniziative (Copi). È prevista per martedì prossimo alle 20.30 nella sala Rossi di piazza a Serra a Pergine l’assemblea annuale del consorzio Copi, chiamato a rinnovare consiglieri e presidente del Cda (dopo le annunciate dimissioni e non disponibilità a ricandidare di Luigi Ochner), mentre da alcuni giorni è partito un nuovo servizio e sportello a servizio di tutti i commercianti ed operatori turistici perginesi.

Lo sportello posizionato nello stabile di piazza Serra, che già ospita biblioteca comunale e uffici dell’Apt e Pro Loco Pergine, rimarrà aperto per ora tutti i martedì e giovedì mattina dalle 10 alle 12. Nell’ufficio di piazza Serra, stesso ingresso degli spazi occupati da Apt e Pro Loco, sarà attiva Patrizia Patelli, che si occuperà del coordinamento, promozione e comunicazione degli eventi promossi da Copi (prima affidati a Magic Pubblicità), offrendo tante informazioni agli stessi operatori e negozianti di Pergine.

«Un servizio offerto non solo ai soci di Copi ma a tutti gli operatori turistici e commerciali di Pergine - tiene a precisare Patrizia Patelli - opereremo in piena sinergia con Apt e Pro Loco (nell’ufficio di Pergine è attiva ogni mattina, mercoledì escluso, Patrizia Zampedri), ma intendiamo anche collaborare con i servizi ed uffici commercio di comune e provincia. Un’opportunità per presentare al meglio eventi ed iniziative di Copi, ma anche per fornire all’intero tessuto commerciale locale un’occasione di dialogo e confronto, garantendo un sostegno amministrativo o burocratico, là dove richiesto».

Una prima azione concreta del «nuovo corso» di Copi, alla ricerca di rinnovate sinergie con enti ed operatori commerciali perginesi: «Nel corso dell’assemblea di martedì sarà presentato il nuovo sportello e gli eventi che un’apposita commissione da tempo sta elaborando e definendo nei particolari - conferma anche Nicola Bellè, responsabile del settore ricettivo di Copi -; ripartiremo sicuramente dalla riproposizione del mercatino natalizio Perzenland, cercando di valorizzare le peculiarità di Pergine e della Valle dei Mòcheni, e da un pieno sostegno alle “Feste Medievali” di Pergine: eventi che garantiscono notevoli presenze».

Il nuovo sportello di Copi non effettuerà servizio di booking o prenotazione di servizi ricettivi o posti letto (sempre garantito da Apt Valsugana Lagorai anche attraverso il suo portale), ma rappresenta un tentativo per il rilancio della proposta commerciale e turistica nel comune di Pergine: «Vogliamo essere davvero al servizio degli operatori economici di Pergine - conferma Patrizia Patelli -: oggi è sempre più difficile gestire un’attività commerciale ed essere competitivi sul mercato, ma il nuovo sportello vuol essere un aiuto concreto».