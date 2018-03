L'Ensemble Girolamo Frescobaldi - dopo quarantatré anni di presenza preziosa nonché altamente competente nel panorama dello studio di autori e musicisti dei secoli scorsi, con proposta delle musiche antiche di riferimento attraverso l'organo e gli ottoni - ora amplia il proprio impegno e il raggio d'azione. Infatti, accanto al gruppo strumentistico e quale sua integrazione, nasce quest'anno l'«Associazione musicale Ensemble Frescobaldi» che propone lezioni di musica rivolte a giovani studenti, ma pure a interessare adulti che hanno il piacere di riprendere a suonare. Ne parla il presidente dell'associazione, Fabio Mattivi, che dopo essersi lasciata alle spalle l'ultradecennale collaborazione alla Scuola musicale «Camillo Moser» di Pergine, con il supporto organizzativo del presidente Mario Caldonazzi, apre il nuovo laboratorio musicale - sempre a Pergine - in via Marconi, 35. «E' nostra volontà impegnarci nell'offerta professionale e di alta qualità, in ogni settore collegato alla musica» analizza il professore Mattivi. Potranno esserci lezioni individuali e di gruppo per i settori delle «tastiere», quindi per fisarmonica, violino, tromba, trombone, basso elettrico, flauto, clarinetto, sassofono, corno, eufonio, basso tuba. E pure la possibilità di corsi teorici e di solfeggio.

E' una fucina di idee quella proposta da Mattivi (coordinatore) e Caldonazzi che mirano il nuovo progetto di insegnamento verso ragazzi e giovani che intendono intraprendere lo studio della musica. Ma pure rivolto a quegli adulti che già suonano, oppure che hanno suonato in gioventù un qualsiasi strumento e intendono riprendere con la passione del riaccostarsi allo strumento musicale, pure senza l'impegno fisso della lezione o della partecipazione a più materie. «Quindi- spiega Fabio Mattivi - personalizzando il proprio impegno sulla base delle personali esigenze e disponibilità». L'idea di fondo che il nuovo laboratorio musicale dell'associazione «Ensemble Frescobaldi» intende perseguire rimane quello della rivalutazione della figura del musicista, anche attraverso serate tematiche che saranno proposte su «storia della musica». Inoltre, massima espressione dell'individuo attraverso formazione musicale di base, storia e ascolto della musica. Trasferendo tutto il bagaglio culturale in due formazioni orchestrali. Saranno la «Junior orchestra» composta da ragazzi, indicativamente fino all'età della terza classe della scuola primaria di secondo grado (scuola media) e «Orchestrando» quale orchestra amatoriale per adulti. Due nuove formazioni che potranno partecipare a eventi e spettacoli organizzati sul territorio. Contatti al 3356589911 o scrivendo a lezioni@ensemblefrescobaldi.it - orchestrando@ensemblefrescobaldi.it

La sede dell'associazione rimane sempre a Civezzano, dove aveva mosso i primi passi nel 1975.