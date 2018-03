Potrebbe essere avviato entro maggio il cantiere della nuova biblioteca sovracomunale di piazza Garibaldi a Pergine. La commissione istituita dalla centrale unica di committenza del Comune di Pergine ha affidato ieri in via definitiva l’appalto della significativa opera pubblica all’associazione temporanea d’imprese composta dalla capogruppo DF Costruzioni Srl con le ditte Nord Costruzioni, Elettroimpianti Mascotto Snc e F.lli Dalcolmo Srl di Pergine. Dopo la provvisoria aggiudicazione dell’appalto avvenuta lo scorso 12 gennaio, nelle scorse settimane l’Ati guidata da DF Costruzioni Srl ha dovuto presentare ulteriori documenti per dimostrare che la sua offerta non era «anormalmente bassa» e quindi congrua, seria, sostenibile e realizzabile. Alla luce di tali integrazioni la commissione ha affidato l’appalto all’impresa che era risultata prima in graduatoria con 95,5 punti, offrendo un ribasso del 12,557% sui 3.433.905 euro previsti a base d’asta. Può quindi entrare nel vivo la realizzazione di un’opera progettata ancora nel 2013 dallo studio milanese Alterstudio Partners guidato dall’architetto Marco Muscogiuri (vero luminare del settore) e che prevede un costo complessivo di 5,75 milioni di euro (finanziato dal Fut gestito dalla Comunità di Valle) per giungere a una struttura che avrà una cubatura totale di 11.591 mc e una superficie interna di 2.026 mq su quattro piani (interrato, piano terra, primo piano e secondo piano).

«Per completare l’opera serviranno circa due anni, ma mi auguro che i lavori possano essere conclusi entro il mandato di quest’amministrazione che ha voluto sin dall’inizio tale investimento per la crescita culturale e sociale della nostra comunità perginese - ha commentato ieri il sindaco di Pergine Roberto Oss Emer -: conosco il settore edile e ho piena fiducia nella ditta che eseguirà i lavori, affiancata da aziende esperte e specializzate nella realizzazione degli impianti, che hanno già eseguito opere importanti a Pergine (dal centro giovani #Kairos, agli adeguamenti della piscina e al nuovo polo scolastico di via Amstetten)».

Comunità di Pergine da tempo coinvolta nel progetto: «Grazie al lavoro della commissione cultura e dell’assessore Elisa Bortolamedi è già partito il progetto “La biblioteca che vorrei” - spiega il sindaco -: dopo aver aver raccolto aspettative e indicazioni della cittadinanza, un gruppo di lavoro promuoverà azioni, idee e iniziative in vista della sua apertura e completa fruizione. Con un concorso grafico saranno coinvolti i bambini delle scuole d’infanzia e primarie del territorio, per elaborare l’immagine di una biblioteca a misura delle loro esigenze e aspettative, mentre con un giovane coinvolto nel servizio civile volontario verrà attivato un laboratorio compartecipato di cittadinanza attiva per seguire le varie fasi dell’iter realizzativo e della presentazione della nuova opera».