Continua la lunga onda positiva per l’Avis Comunale di Civezzano che ha chiuso un’altra stagione contrassegnata dall’aumento di donazioni, che nel 2017 hanno raggiunto quota 196 (+4 rispetto all’anno 2016), per la maggior parte riferite al sangue (178), oltre al plasma (14) e alle piastrine (4).

Ma, soprattutto, l’andamento del gruppo è positivo, in riferimento agli attuali 169 soci (+10), 166 quelli attivi, dei quali ben 61 (38 maschi e 23 femmine) appartenenti alla fascia «giovane» fino ai 35 anni d’età.

Elementi che si ricavano dalla relazione proposta l’altra sera in assemblea dal presidente Gilberto Bonvicini, che ha pure posto in evidenza i diciannove nuovi soci (6 femmine e 13 maschi) che superano di gran lunga quelli in uscita.

L’attività sociale in ambito territoriale, con l’Avis di Civezzano peraltro sempre in prima linea soprattutto attraverso il Comitato delle associazioni - con Bonvicini fresco rappresentante in seno al rinnovato consiglio direttivo - lo scorso anno ha proposto un rallentamento in seguito all’impegno profuso nell’organizzazione dei festeggiamenti per i 45 anni dell’associazione dei donatori.

Plauso è stato espresso dal presidente del Comitato, Dario Casagrande, per l’impegno Avis nelle varie iniziative, fra le quali l’organizzazione del circuito dei Presepi. Quest’anno si punterà ancora sulle serate informative, grazie all’apporto della dottoressa Susanna Manstretta. Centrale rimarrà l’approccio conoscitivo nelle scuole e in supporto all’iniziativa campestre del gruppo giovani di Civeyang, attraverso la quale si sono avute nuove iscrizioni all’Avis. Continueranno le iniziative di «ambito» in sinergia con Pergine, Sant’Orsola, Centa, Bedollo, Fornace.

Del conto economico in leggera sofferenza causa i festeggiamenti del quarantacinquesimo, ne ha riferito la segretaria Ilaria Paoli.

La serata si è conclusa con la nomina delle benemerenze per donazioni e anni di iscrizione, con ambito distintivo in oro (40 donazioni e oltre) per Maurizio Casagrande e Stefano Marcon. Argento dorato a Roberto Debisi e Gabriele Murer. Quindi, argento per Ermanno Dellai,Tiziano Dellai, Paolo Eccher, Sabrina Marconi, Nadia Rosso.

Infine, «rame» a Stefano Bertoldi, Naomi Bonvicini, Davide Buselli, Enrica Carbonari, Jacopo Ianeselli, Michele Marconi, Pietro Gaetano Natoli, Stefania Prezzi, Giovanna Segatta.