Daniele Lorenzi (comandante) ed Ernesto Girardi (vicecomandante) sono stati riconfermati ai vertici dei vigili del fuoco di Fornace. Rinnovo delle cariche, l’altra sera - presenti il sindaco Mauro Stenico e l’ispettore Giacomo De Sero - con nomine anche per il capo plotone Simone Caresia e i tre capisquadra Costanzo Caresia, Luca Roccabruna, Mattia Agostini. Segretario è Stefano Caresia, cassiere Simone Caresia, magazziniere Andrea Roccabruna.

Il 2017 è stato un anno denso di impegni e attività, soprattutto in riferimento ai 186 interventi spesi sul campo in altrettante emergenze, per un totale di 3.866 ore di lavoro. Dati e statistiche presentati in occasione dell’annuale festa del corpo. .

Il comandante Lorenzi ha poi ufficializzato l’entrata negli «effettivi» del Corpo dei giovani Fabrizio Battisti e Francesco Caresia, a conclusione del loro percorso addestrativo e formativo. E pure il riconoscimento riservato a Ferruccio Scarpa che per raggiunti limiti d’età diventa «vigile complementare».

I 30 pompieri di Fornace nel 2017 hanno percorso 8.368 chilometri e hanno partecipato a 884 interventi di tutti i generi che hanno comportato l’impegno medio di 33 ore ogni pompiere attivo. Sono stati ben 44 gli appuntamenti con la formazione per oltre mille ore di presenza, alle quali vanno aggiunte le 16 lezioni (con 463 ore) riferite alla prevenzione. Le emergenze sono state oltre 700 ore impegnate in 36 soccorsi tecnici e 18 interventi (126 ore) dedicati a taglio di piante.