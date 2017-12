Allarme a Pergine, in via dei Prati 11, dove un paio di ore fa una decina di vigili del fuoco volontari sono intervenuti con l'autoscala e altri mezzi a loro disposizione.

Alcuni condomini di un grande palazzo composto da venti appartamenti avevano infatti dato l'allarme dopo aver notato un pianerottolo invaso dal fumo e aver percepito un forte odore di plastica bruciata, senza riuscire a capirne la provenienza.

I pompieri perginesi, arrivati dopo pochi minuti insieme a una pattuglia dei carabinieri, hanno ispezionato ogni piano dei quatto che compongono il palazzo (più l'autorimessa) prima di capire che la puzza usciva da un appartamento del secondo piano.

Non c'è stata la necessità di sfondare la porta, perché proprio in quel momento sono tornati i residenti usciti per un passeggiata (una famiglia con tre bambini): aperto l'ingresso, la casa è apparsa

subito invasa da un denso e acre fumo bianco. Per fortuna, all'interno non c'erano fiamme se si esclude quella di un fornello, lasciato acceso per errore sotto una pentola, ormai completamente annerita e con il manico in plastica bruciato.

A quel punto, per precauzione, i pompieri hanno comunque fatto uscire tutti gli abitanti del condominio, hanno aperto porte e finestre dell'appartamento e avviato potenti ventole per far uscire il fumo.

I condomini sono stati radunati nel cortile a piano terra e, dopo un'ora circa, sono potuti rientrare in casa.

Nell'appartamento al secondo piano nessun danno a parte l'odore, che sarà difficile mandare via.