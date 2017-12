Erano in due, 24 anni la più giovane e 40 la più vecchia. Hanno tentato di superare le casse del supermercato senza pagare nulla dei prodotti che nascondevano sotto le giacche. Ma i dipendenti del supermercato, che hanno l’occhio allenato sui furti ed i tentativi di furto, hanno notato il fare sospetto delle due donne e sono riusciti a fermarle con la refurtiva prima che riuscissero a scappar via.

L’episodio, che si è concluso con una doppia denuncia per furto, è avvenuto nei giorni scorsi al supermercato Prix di via al Lago, a Pergine Valsugana. Le due donne, entrambe italiane, si sono confuse facilmente fra i tanti clienti che in questi giorni affollano i supermercati in vista del cenone di fine anno.

Le due sono state viste fermarsi a lungo fra gli scaffali, prendere la merce, salvo poi presentarsi alle casse senza nulla nel carrello. Quando i dipendenti le hanno fermate per un controllo, inizialmente volevano sottrarsi. Poi hanno svuotato le tasche: avevano nascosto prodotti alimentari di vario tipo per complessivi 50 euro. Le due ladruncole hanno tentato di difendersi: «Non abbiamo soldi per mangiare. Abbiamo rubato per necessità» hanno detto.

Le scuse non sono però servite a risparmiare loro una denuncia. Il responsabile del supermercato ha chiamato le forze dell’ordine e ha presentato querela per furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pergine Valsugana, che hanno proceduto con l’identificazione delle due donne e con la loro segnalazione all’autorità giudiziaria.