Sebastiano Vadalà ha perso la sua battaglia. Aveva solo 19 anni. Le ferite riportate nell'incidente motociclistico di questo pomeriggio a Nogaré - paese dove risiedeva - purtroppo gli sono state fatali: a nulla è servito il tempestivo intervento dei sanitari, che hanno fatto il possibile per salvargli la vita.

Per la famiglia Vadalà questo sarà il Natale più triste. Sebastiano lascia la mamma Luciana e il papà Paolo, oltre a due sorelle. Aveva frequentato le Enaip di Villazzano e la moto per lui era una grande passione, come testimoniano le numerose foto postate sul suo profilo Facebook.