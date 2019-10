Il ponte del Castellaz sarà sottoposto a una approfondita ispezione a novembre, anche se - informa una nota del Servizio gestione strade della Provincia - viene regolarmente controllato e non presenta apprezzabili alterazioni nello stato di conservazione delle strutture, così come le anomalie segnalate dalla consigliera provinciale Paola Demagri (Patt) sono note e non rilevano ai fini della stabilità generale dell’opera.

Il ponte - si legge nella nota - posto lungo la strada provinciale 139, è stato realizzato nel 1965. E’ costituito da una struttura ad arco in cemento armato a via superiore della lunghezza complessiva di 115 metri e collega le due sponde della profonda gola che contraddistingue la parte più settentrionale del lago di S.Giustina.

Analogamente a tutte le altre strutture della rete viaria della Provincia il ponte è inserito nell’apposito programma di gestione ispezione ponti Bms già a partire dal 2007 e viene periodicamente controllato ed ispezionato da parte dei tecnici degli uffici dell’amministrazione provinciale in collaborazione con personale con specifica professionalità.

In esito ai controlli più recenti, eseguiti sia nei primi mesi del corrente anno, sia negli ultimi giorni, non sono state rilevate apprezzabili alterazioni nello stato di conservazione delle strutture del ponte.

L’ispezione prevista a novembre verrà fatta con l’impiego di attrezzature specifiche, in modo da esaminare in dettaglio gli elementi strutturali più difficilmente accessibili in relazione alla particolare orografia del sito in cui è posto il ponte ed alla conformazione delle arcate che ne costituiscono l’ossatura portante, in applicazione dei protocolli in uso da parte dell’amministrazione provinciale.

