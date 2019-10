Ben 265 studenti delle scuole secondarie e dell'università soci della Cassa Rurale Val di Non hanno ricevuto venerdì sera un riconoscimento per il loro impegno in occasione di «Premia lo studio» nell'auditorium del liceo Russell, gremito di ragazzi e dei loro famigliari.

La serata, condotta dal responsabile del marketing e della comunicazione Matteo Lorenzoni, ha visto la partecipazione quale ospite d'onore di Caterina Cropelli, cantautrice originaria di Monclassico concorrente di X-Factor.

Un appuntamento fisso per la banca del territorio, come sottolineato dal presidente Silvio Mucchi e dal direttore generale Massimo Pinamonti, a sostegno della crescita e della maturazione dei giovani nonché delle loro ambizioni e prospettive, stimolando l'imprenditorialità e l'ingresso nel mondo del lavoro.

«In 30 anni le Casse Rurali hanno distribuito sul territorio locale 1 milione e 300 mila euro in borse di studio - ha evidenziato il direttore, introducendo la serata -. Mentre altrove queste iniziative non vengono più proposte, noi intendiamo portarle avanti, una decisione pienamente approvata dal nostro consiglio d'amministrazione».

Negli ultimi anni sono stati aperti 2.600 conti correnti bancari gratuiti, un dato che sottolinea la volontà della Cassa Rurale di accompagnare i ragazzi dalla nascita fino all'università, investendo in particolare in prodotti informatici di ultima generazione: sono stati infatti attivati 13.644 inbank - piattaforme per la gestione del conto corrente sul pc personale- e 4.500 carte prepagate. Altrettanto significativi gli incentivi all'internazionalizzazione, con sovvenzioni agli studenti che trascorrono all'estero il quarto anno delle scuole superiori ed agli universitari iscritti al progetto Erasmus per un periodo di almeno 5 mesi.

«Prendete in mano il vostro futuro, siate fautori di un cambiamento di cui mai come ora è necessario» ha osservato Pinamonti.

E' intervenuto anche il dirigente vicario del liceo, il professor Marco Erlicher, che ha messo in luce il determinante supporto della banca alle progettualità ed iniziative della scuola nonché la condivisione di valori come la solidarietà e la cooperazione. Molto intenso l'intermezzo musicale, con la voce cristallina e la chitarra della cantante ospite, che ha interpretato magistralmente 4 brani del suo repertorio ed una cover. Caterina Cropelli ha raccontato al pubblico la sua esperienza alla decima edizione del talent show X-Factor nel 2016 ed ha parlato del ruolo fondamentale della musica nella sua vita, che l'ha aiutata a superare una fase molto difficile quando soffriva di disturbi alimentari.

Infine, il momento centrale della serata, quando i giovani sono stati chiamati a salire sul palco per la premiazione: 48 studenti per la laurea specialistica, 48 per la laurea triennale (di questi 96, 34 hanno conseguito il massimo dei voti con lode), 53 neodiplomati delle scuole superiori di cui 2 con lode, 10 diplomati delle scuole professionali, 64 studenti delle superiori soggiornanti all'estero di cui 8 frequentanti il quatro anno, 14 universitari per l'Erasmus e 28 alunni che hanno ottenuto la licenza media con la votazione 10. Complessivamente, la cifra erogata ai beneficiari ammonta a 80.000 euro.