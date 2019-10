Per fortuna il contadino alla guida è riuscito a saltare dal mezzo, e non si è fatto niente: l'allarme è comunque scattato per l'ambulanza ed i Vigili del Fuoco, oggi pomeriggio nelle campagne di Taio. Un trattore si è ribaltato in un campo, in prossimità di un muretto che ha provocato il capottamento.

Fortunatamente - come detto - non ci sono state gravi conseguenze per il conducente. (foto Vigili del Fuoco Volontari di Taio)