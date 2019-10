Un uomo del 1969 di Caldes stava percorrendo con una jeep la strada forestale che da località le Contre va a malga Grumo sopra l’abitato di Caldes, quando all’altezza di un tornante ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, ribaltandosi lungo il pendio scosceso per un centinaio di metri. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato verso le 18.



Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero e ha inviato sul luogo dell’incidente gli operatori della Stazione Val di Sole per dare supporto all’equipaggio dell’elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Caldes e i Carabinieri. L’uomo, cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero tramite il verricello per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento.