Tifosissimo del Napoli, Pierluigi Rotta, uno dei due poliziotti rimasti uccisi venerdì nella sparatoria alla questura di Trieste, negli anni scorsi era stato più volte a Dimaro, in Val di Sole, proprio per seguire i suoi beniamini.

Il trentaquattrenne originario di Pozzuoli in più occasioni aveva seguito la propria squadra del cuore in occasione del ritiro solandro, appuntamento fisso ormai da molti anni per la squadra partenopea.

Tra i solandri che più ricordano Rotta, ci sono sicuramente i titolari della pizzeria La Spleuza di Monclassico. Lello, Grazia e Angelo Di Costanzo hanno subito riconosciuto il giovane dalle foto trasmesse dai telegiornali e pubblicate dalla stampa: «Appena abbiamo visto la sua foto testimonia Grazia ci siamo subito ricordati di lui, che unitamente a numerosi altri tifosi era solito trascorrere le serate in pizzeria quando era qui a Dimaro. È sempre terribile dover avere a che fare con eventi del genere, in modo particolare quando rimangono coinvolte persone che si conoscevano.

Di lui mi ricordo il carattere solare ed allegro, ma al tempo stesso posato e corretto. È un vero dramma per la famiglia, così come penso lo sia anche per la polizia, per tutti.