Un uomo di 47 anni è rimasto ferito questa mattina a Brez mentre era intento nell'operazione di fissare il muletto al trattore per la raccolta delle mele.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9.30. E' stato richiesto l'intervento dell'elicottero che ha trasportato l'agricoltore all'ospedale Santa Chiara con traumi di media gravità.

ll Corpo dei vigili del fuoco di Taio é intervenuto invece di primo mattino, vero le 8, nelle campagne di Segno per il recupero di un trattore (NELLA FOTO) che si è piegato su un fianco fortunatamente senza conseguenze per il guidatore, che è rimasto illeso in cabina. Anche in questo caso il contadino era impegnato nella raccolta delle mele.