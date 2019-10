Sono aperte fino al 10 ottobre le iscrizioni al Concorso “La mela più…”, che viene indetto ogni anno in occasione di Pomaria, promosso dall’associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole in collaborazione con il Consorzio Pro Loco Val di Non.

I candidati sono le mele “speciali”, che possono gareggiare in due sezioni diverse. La prima è quella dedicata alle “Mele più Strane”, ovvero quelle esteticamente particolari: negli anni si sono viste mele bicolore, mele a forma di cuore o frutti talmente bitorzoluti da non sembrare nemmeno mele!

La seconda è rivolta alle “Mele più Grosse”, quindi in questa sezione si vedono frutti grandi quasi come meloni, che per un qualche motivo sono cresciuti in maniera spropositata e hanno perciò tutte le caratteristiche per gareggiare in questa categoria.

Tutti i contadini della Val di Non e della Val di Sole, che durante questo periodo di raccolta trovano mele particolari, possono partecipare al concorso. Basterà consegnare la mela entro la data stabilita ai centri di raccolta indicati, all’interno di un sacchetto chiuso e accompagnato da un foglio con indicato: nome e cognome del produttore, indirizzo, telefono, luogo di raccolta. La partecipazione è gratuita.

Tutte le mele in gara saranno esposte in occasione di Pomaria, che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre a Livo. La premiazione avverrà domenica 13 nel pomeriggio. La “Mela più Grossa” e la “Mela più Strana” si aggiudicheranno uno splendido premio. Sarà assegnato un riconoscimento anche alle seconde e terze classificate e alla mela proclamata più strana dalla giuria popolare. Tutte le info e il regolamento sul sito www.pomaria.org.