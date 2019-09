L'orso stavolta è arrivato a due passi dalle case di Mechel, frazione di Cles: ecco il video. In pieno giorno, il plantigrado si aggira in un frutteto al Belevedere, in cerca di mele. Che però sono già state raccolte.

Per nulla spaventato, l'orsetto(si fa per dire, è un bell'esemplare adulto) si aggira fra le piante.

