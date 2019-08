Grave scontro ieri pomeriggio a Livo, in valle di Non, tra un’auto e una moto. Nell’urto ha avuto la peggio il motociclista di 25 anni che cadendo a terra ha riportato un serio trauma alla schiena e alle gambe.



Dopo un primo intervento dell’ambulanza, il ragazzo è stato poi soccorso con l’elicottero e trasferito al S. Chiara per gli accertamenti. Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Cles e i vigili del fuoco volontari della zona

(Foto Isidoro Bertolini).