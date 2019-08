Appuntamento a venerdì 16 agosto per i dieci finalisti (Stefano Giovannini ed Asia Luvisolo sono andati direttamente in finale) del CantaCles 2019. Sono Stella Serena Miori, Stefano Gennara, Elisa Pucciatti, Sofia Mucchi, Chiara Veronese, Odiraa Ezeifedi, Giulia Ghezzi e Francesca Endrizzi.



Il maltempo non ha fermato il grande afflusso di pubblico per la semifinale del CantaCles di mercoledì sera, trasferita per l’occasione al cinema teatro.



Sul palco si sono sfidati i 14 interpreti che hanno superato le prime due fasi eliminatorie, valutati dalla giuria di esperti composta dalla maestra di canto Gisella Ferrarin, dal giornalista Fabio De Santi, da Jacopo Candela e Max Bendinelli nonché dagli ospiti che hanno dato lustro alla serata, il cantautore Gatto Panceri e dalla vocalist e pianista Charlotte Ferradini. Il consolidato duo di conduttori Luciano Brusinelli e Giovanni Balduzzi hanno condotto la puntata ed introdotto gli artisti con verve e notevole brio. Primo a salire sul palco, la mascotte della quindicesima edizione della kermesse, l’appena quattordicenne Cristiano Borga, che ha cantato, deciso a divertirsi e a far divertire gli spettatori, «Dove e Quando» di Benji e Fede.



Stefano Gennara è una vera e propria istituzione del CantaCles ed ha ancora una volta incantato il pubblico interpretando «Cercando di te» dei Pooh.

Sara Marcantoni, terza in gara, ha portato in scena un pezzo con un messaggio molto forte come «Cherry Wine» del musicista irlandese Hozier.



In primo piano sul palco, durante l’esibizione dell’artista, un paio di scarpe rosse col tacco, simbolo della violenza sulle donne. Un brano difficile ed interpretato con molto coinvolgimento secondo Gatto Panceri, mentre Charlotte Ferradini ha apprezzato la scelta della canzone, per il suo tema e perché poco conosciuta. Quarta artista in scena, Giulia Ghezzi con «New York State Of Mind» di Billy Joel. Un pezzo notevolmente complesso, con numerose note acute e rapidi cambi di tonalità molto ben padroneggiati dalla cantante. Chiara Veronese,cantautrice, si è esibita con il brano scritto da Calcutta e cantato da Elisa, «Se Piovesse Il Tuo Nome», con una prova cristallina che ha convinto i giurati. Settima in scaletta, Stella Serena Miori con «Starving» di Hailee Steinfeld.



«Un timbro di voce molto interessante ed un’interprete che ha classe, fascino e credibilità» ha detto Panceri, mentre Ferradini avrebbe apprezzato di più una canzone in italiano ed un pezzo con una melodia meno monotona. E’ ritornato in scena anche il rocker di quest’edizione della kermesse, Roberto Sartori, con «T.N.T» degli AC/DC che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico. Una performance incredibilmente fuori luogo - in senso positivo - e rock’n’roll per il CantaCles secondo Candela.



Durante l’intermezzo si sono esibiti due provetti ballerini con una sensuale rumba, Mattia Zini e Violeta Yovanovich e gli ospiti della serata. Gatto Panceri ha cantato due hit come «E’ solo musica» del 2006, «Vivo per lei», composta per Andrea Bocelli e Giorgia - ritenuta la seconda canzone più nota al mondo dopo «Volare» e «L’amore Va Oltre» in duetto con Charlotte Ferradini, la quale ha presentato il suo primo singolo, «Arcobaleno» e «Marta Rossa», canzone che sottolinea quanto sia importante osare nella vita.



La gara è ripresa con l’ottima voce soul di Sofia Mucchi, interprete di «Back To Black», dell’indimenticabile Amy Winehouse. Odiraa Ezeifedi, che il prossimo anno frequenterà uno stage di canto a Boston, ha cantato «I Don’t Wanna Be You Any More» di Billie Eilish. Francesca Endrizzi, percussionista, ha dato il meglio di sé con «Love is Requited» di Elisa, con dolcezza ed abilità vocale. Elisa Pucciatti, reduce da un’ottima prova nella fase eliminatoria con il suo timbro vocale afroamericano, ha portato in scena «Chain Of Fools» di Aretha Franklin arrangiato dai The Commitments, pezzo eseguito con una spiccata grinta. «Una scelta coraggiosa, ma tu ne sei uscita benissimo» ha osservato Ferrarin. L’artista successivo, Davide Valgimigli, ha cantato un evergreen italiano quale «Perdere l’Amore» di Massimo Ranieri. Filippo Nicolodi ha eseguito con manierismo e garbo «Che Sia Benedetta» di Fiorella Mannoia, mentre Alessia Bassetti ha presentato uno dei pezzi più amati di Samuele Bersani, «Giudizi Universali». Si sono esibiti anche i cantanti delle prime due puntate direttamente ammessi alla finalissima di venerdì prossimo, Stefano Giovannini ed Asia Luvisolo.