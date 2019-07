La strada è ormai quasi ultimata, manca solo il posizionamento del manto di asfalto e poi i lavori potranno dirsi conclusi. Nel frattempo sono partiti anche gli scavi per le fondazioni della grande opera che darà un nuovo volto alla stazione sciistica del Passo del Tonale. Gli escavatori e le ruspe sono già al lavoro.

Si intende procedere velocemente, con la realizzazione della struttura ricreativa del «Family Village», pensata e voluta dall’amministrazione comunale di Vermiglio per migliorare l’offerta turistica della località e ampliare i servizi destinati alla famiglia. «Sarebbe bello riuscire a concludere i lavori già per la prossima stagione invernale - commenta il vicesindaco di Vermiglio con deleghe all’urbanistica e ai lavori pubblici Michele Bertolini -. Faremo di tutto per riuscirci».

Il «Family Village» si inserisce in un progetto complessivo d’intervento del Passo del Tonale, che ha preso le mosse dalla costruzione di una nuova viabilità d’accesso. La strada, ormai finita, si sviluppa per circa un chilometro dalla zona della seggiovia Valbiolo e passa a monte dell’abitato per arrivare all’area di nuova lottizzazione alberghiera, dove un lotto è già stato venduto e sta sorgendo una struttura ricettiva. La via servirà quindi anche il nuovo centro di servizi per la famiglia che gli operatori turistici della zona stanno aspettando da diversi anni.

Nato come parco giochi «Nevelandia» durante l’amministrazione di Denis Bertolini, e diventato poi nel 2014 «Family Village», l’edificio destinato alla valorizzazione del Passo del Tonale ha avuto infatti un iter piuttosto lungo e sul quale molto si è ragionato tra discussioni e revisioni del progetto.

Oltre alla strada, il progetto del «Family Village» prevede la realizzazione di una struttura ricreativa con area gioco, parco neve e miniclub. All’interno, quindi, sono previsti una zona mensa e cucina, il bar e l’ufficio del gestore, i servizi igienici, il nucleo degli spogliatoi, una piazza coperta con palestra di arrampicata interna ed esterna, che fungerà da sala polifunzionale e collegherà i vari spazi, e la terrazza Solarium che servirà per altre attività collaterali. L’edificio, inoltre, sarà dotato di area lavaggio biciclette, parcheggio da 30 posti auto, parco giochi estivo e nastro trasportatore in salita e discesa dalla zona «Skirama», parco giochi invernale e campo scuola. Il costo complessivo dell’opera - la strada più la struttura - si aggira intono ai 4 milioni di euro.

«Stiamo procedendo con il posizionamento anche dei sottoservizi, acquedotto, linea elettrica e teleriscaldamento, che serviranno tutta la zona compresa quella di nuova lottizzazione - conclude Bertolini -. Nell’insieme questo progetto offre sicuramente nuovi sbocchi al nostro turismo. L’intervento di lottizzazione inoltre amplia il numero dei posti letto della località in rapporto alla capacità di accoglienza degli sciatori degli impianti di risalita e delle piste del Tonale». - FOTO ISIDORO BERTOLINI