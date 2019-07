L’elicottero è intervenuto ieri pomeriggio nei boschi di Mezzana, lungo la strada “dell’Avez” che porta a Marilleva 1.400. È stato soccorso un uomo di 55 anni del posto, maestro di sci: aveva una ferita alla testa, ma era cosciente. Sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri per capire cosa sia accaduto.



L’uomo, come ricostruito, stava facendo legna quando è scivolato; aveva la motosega in mano e la lama lo ha colpito alla testa. La ferita è profonda: l’uomo, confuso ma cosciente, è stato stabilizzato sul posto dai soccorritori, quindi caricato sull’elicottero e trasportato al pronto soccorso del Santa Chiara. In ospedale è stato accolto in “codice rosso”.