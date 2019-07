Cosa fare con il traffico sui passi dolomitici? Ci pensa la Provincia di Bolzano, che ha preso saldamente in mano le iniziative.

Ieri è stata la giornata “trionfale” del Jeep Camp di San Martino di Castrozza con la Jeep parade: 400 auto monomarca, all’ora di pranzo hanno sfilato per le vie di San Martino di Castrozza strombazzando allegramente scortate da carabinieri e polizia municipale.

La presidenza della Sat centrale sostiene la popolazione di Sardagna che chiede la revisione integrale del progetto riguardante la discarica, «condividendo - si legge in una nota - le preoccupazioni relative alle criticità e alle incognite legate a tale progetto».

Sono finiti in questi giorni i lavori per il completamento della nuova ferrata sulla cascata del Rio Ruzza, in località Sajant, a Ballino.

0