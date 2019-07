Attimi di paura ieri pomeriggio a Flavon, in val di Non, per un uomo che è caduto dal terrazzino di una casa, facendo un volo di circa due metri. L'allarme alla centrale unica dell'emergenza è arrivato verso le 15.30 e, data la dinamica, Trentino Emergenza ha inviato subito sul posto l'elicottero con il medico rianimatore.

A Flavon, nel frattempo, era giunta un'ambulanza. L'uomo ferito, 39 anni, era cosciente. I vigili del fuoco volontari del posto hanno fatto da supporto all'atterraggio del velivolo. Il ferito è stato stabilizzato sul posto, inizialmente trasportato al pronto soccorso di Cles, quindi portato in elicottero al Santa Chiara di Trento per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell'infortunio - una casa in cui sono in corso lavori di sistemazione - sono intervenuti, come prassi, anche i carabinieri.

Non è stato un infortunio sul lavoro, ma si sarebbe trattato di un incidente domestico. Un fatto del tutto accidentale: alcune assi - sistemate per coprire una parte di pavimentazione - si sarebbero spostate facendo precipitare l'uomo.