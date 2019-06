Incidente mortale, poco fa, sulla strada del Tonale a Vermiglio, in Val di Sole: la vittima è un motociclista, di cui non si conoscono ancora le generalità. Si tratta dell'ottava vittima sulle due ruote, in Trentino, negli ultimi 20 giorni. Un giugno davvero «nero».

L'incidente è accaduto sulla statale: sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco volontari, un'ambulanza e l'equipe medica con l'elicottero dei Vigili del Fuoco giunto da Trento: purtroppo non è servito, in quanto il centauro è deceduto pochi istanti dopo lo scontro.