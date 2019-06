Il ritiro de SSC Napoli 2019 a Dimaro Folgarida si apre con uno scioglilingua: nulla a che vedere con il classico trentatré trentini…. ma a tre settimane dall’arrivo della squadra azzurra in Trentino, dove soggiornerà per tre settimane, in occasione della nona presenza in Val di Sole, oggi sono stati messi a punto tutti i dettagli organizzativi della nuova splendida avventura che porterà migliaia di persone provenienti da tutt’Europa nella valle.

La grande novità è l’inizio con il botto ovvero con la decisione di far giocare le tre amichevoli allo Stadio di Carciato. Ciò con il doppio scopo di agevolare la squadra, altrimenti costretta a un trasferimento in pullman sino a Trento, ma anche come segno di attenzione nei confronti delle migliaia di turisti che ogni anno animano la Val di Sole e che stavolta non dovranno sobbarcarsi costi extra per scendere in città. Per l’occasione verrà realizzata una tribuna extra per aumentare la capienza dell’impianto sportivo.

L’esordio avverrà sabato 13 luglio contro il Benevento, squadra di Serie B che ha sfiorato la scorsa stagione la promozione in A. In calendario vi sono poi due ulteriori amichevoli da disputare sempre a Carciato venerdì 19 luglio e mercoledì 24 luglio.

Il primo allenamento del Napoli versione 2019 – 2020 si terrà nel pomeriggio di sabato 6 luglio. L’arrivo di giocatori, tecnici e dirigenti è previsto alla spicciolata. Nessun pullman come in passato ma l’indicazione di raggiungere lo Sport Hotel Rosatti entro le 13.00. Doppio allenamento invece per domenica 7 luglio e quindi l’occasione per i tifosi di poter conoscere i prodotti della ruralità locale già lunedì pomeriggio con il Mercatino Contadino allestito nel piazzale antistadio.

Martedì sera 9 luglio il Centro Congressi alla Sosta dell’Imperatore a Folgarida ospiterà il primo incontro ufficiale del ritiro: saranno presenti Mister Carlo Ancelotti e due giocatori. Spazio alle domande, in particolare dei bambini. Inizio 21.15.

Previsti altri momenti di contatto squadra-tifosi: lunedì 15 luglio Quattro giocatori incontreranno il pubblico in piazza a Dimaro (ore 21.15) e giovedì 25 luglio, alla vigilia della partenza da Dimaro – Folgarida quando nuovamente Piazza Madonna della Pace (ore 21.15) sarà il palcoscenico di DJ set e Incontro con la squadra, che tradizionalmente vede Mister e calciatori coinvolti in canti e momenti di divertimento.

Ricco anche il programma di contorno articolato negli spettacoli di Gino Rivieccio (giovedì 11 luglio), Made in Sud con Sal da Vinci (giovedì 18 luglio) e Made in Sud (lunedì 22 luglio), tutti previsti sul palco di Piazza Madonna della Pace con inizio alle 21.15.

I dettagli operativi sono stati messi a punto ieri nell’incontro operativo che ha coinvolto il responsabile amministrativo SSC Napoli Antonio Saracino con il responsabile della Comunicazione Nicola Lombardo e Manuel Morabito dell’area tecnica, il direttore dell’Apt Fabio Sacco affiancato da Vittorio Menghini e Alberto Penasa, il sindaco Andrea Lazzaroni con la vicesindaco Monica Tomasi, gli assessore Alessandro Largaiolli e Romedio Menghini, il responsabile della polizia locale Fabio Arnoldi e Marco Dalla Riva per Trentino Marketing.