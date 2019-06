Il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), Paolo Bordon, ha nominato oggi tre nuovi direttori per l’ospedale Valli del Noce di Cles. Si tratta di Renzo Franch, indicato come direttore dell’unità operativa di medicina interna, Gabriele Leli, direttore dell’unità operativa di anestesia e rianimazione, e Armando Borghesi, per la direzione medica dell’ospedale.

I tre specialisti, con una lunga esperienza lavorativa all’interno delle strutture ospedaliere trentine, sono stati selezionati in virtù della loro attività professionale e delle competenze organizzative e gestionali maturate. Gli incarichi di direttore avranno durata quinquennale a partire dall’1 luglio.

Franch presenta esperienza professionale multispecialistica, dall’endoscopia alla gastroenterologia alla medicina interna, con pubblicazioni su riviste internazionali. Leli lavora da oltre 30 anni nella disciplina di anestesia e rianimazione, con incarichi di alta specializzazione. Borghesi è stato direttore Servizi sanitari della Regione nord dell’Uganda. Da 22 anni è dipendente dell’Apss, dove ha ricoperto ruoli di coordinamento, programmazione, verifica delle unità operative.