Ieri sera il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Taio ha salutato dopo 38 anni di attività Renzo Malfatti che ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

Comandante dal 1991 al 2001 ha dato un grandissimo impulso al Corpo anaune: durante i suoi mandati è stata costruita l’attuale caserma, rinnovato il parco macchine ma soprattutto sviluppato un moderno approccio alle tecniche di soccorso con una attenta formazione ed il restauro di tutte le attrezzature che ora compongono il museo, a memoria di come é nato e si è sviluppato il Corpo.

A salutarlo oltre a tutti gli effettivi attuali anche gli ex vigili, i sindaci e l’ispettore del suo periodo di comando.

L'assemblea di ieri ha poi provveduto al rinnovo di alcune cariche. Lenomine a Vice Comandante: Cristian Tarter, Capo Squadra: Mauro Larcher, Cassiere: Isaac Chini, Segretario: Sara Chini. Da tutti i presenti, un ringraziamento all’ex segretario per l’impegno profuso.