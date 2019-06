Era lì proprio per sistemare la strada, fortemente danneggiata, come tante altre, dalla violenta pioggia dello scorso anno.



Ma è stata proprio la strada a tradirlo, facendo precipitare con il trattore in una ripida scarpata (foto Isidoro Bertolini).



L’incidente è avvenuto poco dopo le 15, sulla strada di montagna che da Stavèl porta al forte Pozzi e poi al rifugio Denza.



Uno dei titolari di una ditta di movimentazione terra e scavi era alla guida del trattore quando, molto probabilmente, il ciglio della strada ha ceduto, facendo cadere il trattore nella scarpata.



Un volo terribile, come si può dedurre dalle immagini, ma che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per l’uomo alla guida al trattore.



L'uomo, 47 anni, stato recuperato dall’elicottero, grazie all’utilizzo del verricello, che ha consentito ai soccorritori di raggiungerlo in una zona impervia, e portato poi al Santa Chiara di Trento.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili urbani e i vigili del fuoco di Vermiglio e Ossana con la pinza idraulica.