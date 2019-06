Infortunio nei boschi nei pressi di Ruffrè, in val di Non. Nel pomeriggio di oggi, verso le 15.10, un uomo è rimasto ferito mentre si trovata nel bosco a fare della legna.



Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe inciampato in un ramo, cadendo a terra. Nell’impatto ha battuto la testa, riportando un trauma cranico.



Sul posto, per soccorrerlo, sono arrivate un’ambulanza e l’elicottero con l’équipe sanitaria di Trentino Emergenza con medico rianimatore e infermiere.



L’uomo, le cui condizioni sarebbero sotto controllo, è stato trasportato in elicottero al Santa Chiara di Trento.