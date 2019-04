C’è tanta attesa per il ritorno di Fiorinda, la manifestazione che festeggia la fioritura dei meli e la primavera, ogg ie domani a Mollaro: la nuova edizione è un ritono dopo che - per motivi organizzativi - si è saltato un anno.

È un omaggio all’agricoltura ed al mondo produttivo della Val di Non che si ripropone grazie ad una cospicua macchina organizzativa di cui fanno parte la Pro loco di Taio con un direttivo rinnovato, l’Apt e l’amministrazione comunale, con il fondamentale supporto delle associazioni, del volontariato, di aziende, enti ed istituzioni nonché partner come il consorzio Melinda e la Strada della Mela e dei Sapori delle Valli del Noce.

La kermesse è arrivata alla sesta edizione e l’anno sabbatico è servito per apportare alcune modifiche ed introdurre interessanti innovazioni, come spiega la neopresidente della Pro loco Martina Inama. La mancanza di Fiorinda si è sentita nel 2018, dopo anni in cui essa si era confermata nel panorama delle manifestazioni a livello nazionale, richiamando turisti da fuori regione.

Le novità principali riguardano i laboratori per tutte le età e l’intrattenimento, all’insegna della cultura, del riuso e dell’enogastronomia; quest’anno è prevista anche una lotteria con in palio ricchi premi tra cui una bici elettrica, viaggi e soggiorni in strutture della zona, buoni acquisto e cesti di prodotti tipici. Per i più piccoli saranno giornate da favola, con attività a loro dedicate il sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 17: giochi gonfiabili, giri con i trattorini, la fattoria didattica dell’Azienda Agricola San Romedio, gite tra i meleti con il Melabus, truccabimbi e Nutella party solo per citarne alcune.

Non mancheranno il mercato florovivaistico e le esposizioni delle varie Strade dei Sapori del Trentino con degustazioni di specialità e i numerosi stand gastronomici delle associazioni, che proporranno piatti tipici della tradizione, panini e golosità. Uno di questi è degli amici dell’Emilia e delle Terre del Tronto - zone colpite dai sismi del 2012 e del 2016 -, dove si potranno gustare gnocchi fritti con salumi ed il fritto all’ascolana.

Altro piatto forte, le visite guidate alla centrale idroelettrica Edison, a Castel Valer, a Castel Thun ed al Mondomelinda dove si potrà vedere gratuitamente la sala di lavorazione dalle 9 alle 12 previa prenotazione e fare un viaggio virtuale nel Golden Theatre alla scoperta delle celle ipogee nella roccia dolomia sia sabato che domenica dalle 8.30 alle 19 ad ingresso libero.

Sono in programma attività anche al castello rinascimentale di Mollaro, dove si potranno provare i giochi di una volta realizzati in collaborazione con i bambini delle scuole dell’infanzia di Predaia ed assistere a spettacoli a cura della Scuola di Circo Bolla di Sapone. Il ventaglio delle passeggiate tra i meleti è molto ampio: una tra tutte, come sottolineato da Marta Eccher della Strada della Mela (e vicepresidente della Pro Loco) è «Fiori sognanti», un’escursione radioguidata nelle campagne ascoltando suoni e rumori dal vivo, musica e racconti suggestivi a cura della compagnia «Miscele d’Aria Factory» specializzata da anni in questi spettacoli sonori immersivi ed affascinanti.

Tra gli appuntamenti culturali spicca anche una mostra dedicata agli abiti ed ai tessuti dei Maya nel Museo di Padre Kino a Segno, aperta al pubblico da venerdì.

Ce n’è veramente per tutti i gusti in questa immensa vetrina e sarà molto difficile annoiarsi nel fine settimana. Non resta che confidare nel bel tempo per il weekend e nello sbocciare dei fiori, ormai imminente.