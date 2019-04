I carabinieri di Cles hanno segnalato al Tribunale per i minorenni di Trento la condotta di un dodicenne trovato in possesso di tre smartphone rubati alcuni mese fa a dei coetanei all’interno delle aule di una scuola media della val di Non.

Qualcuno, probabilmente durante la ricreazione, aveva rovistato negli zaini di alcuni alunni rubando tre cellulari. I fatti erano stati denunciati ai carabinieri che, così, avevano iniziato le indagini. Grazie ad alcune testimonianze, i militari sono riusciti ad individuare il presunto responsabile e a recuperare i telefonini. Il ragazzino, per l’età, non è imputabile.