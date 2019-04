La campagna particolarmente in pendenza ha tradito ieri pomeriggio un agricoltore di 65 anni di Cagnò. Il suo mezzo, che si trovava su un prato, ha perso aderenza ed è rotolato per parecchi metri lungo la campagna abbattendo parte dell’impianto di alberi da mele. Durante il ribaltamento l’agricoltore è stato subito sbalzato dal mezzo e pur essendo anche lui rotolato lungo la scarpata non è rimasto schiacciato dal trattore che ha terminato la sua folle corsa parecchi metri più a valle.



Sul posto si sono immediatamente portati i vigili del fuoco volontari di Cagnò e l’elicottero dei vigili del fuoco con l’equipe sanitaria a bordo. L’uomo è sempre rimasto cosciente ma l’entità del volo e i traumi riportati hanno spinto i sanitari dell’ambulanza giunta sul posto a chiedere rinforzi. L’uomo rispondeva alle domande, ma era dolorante. Nella caduta ha infatti riportato un trauma cranico e toracico.

Dopo le prime cure sul posto, il sessantacinquenne è stato caricato sull’elicottero e trasferito al pronto soccorso del S. Chiara per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i carabinieri di Fondo.