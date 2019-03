Il comunicato della Federazione lavoratori dell’energia della CGIL parla chiaro: i guardia-dighe addetti a controllare gli impianti idroelettrici di Dolomiti Edison Energy non sono tranquilli. Insomma hanno paura dell’orso.

Ogni settimana devono controllare impianti e corsi d’acqua in zone isolate nella bassa val di Non, boschi dove l’orso si trova a casa sua. Come abbiamo scritto ieri, raccontando di un orso che ha speronato una vettura alla Rocchetta (Leggi la notizia) martedì sera alle 21, facendo danni ingenti alla macchina.

Insomma il rischio di trovarsi faccia a faccia con un plantigrado è reale, sostiene la Filctem.

Il sindacato ha scritto alla Provincia di Trento e a Dolomiti Edison per segnalare il problema e chiedere che i dipendenti vengano tutelati.