Succede piuttosto spesso, sulle strade trentine che attraversano i paesini delle nostre valli, quando i «bisonti» della strada si avventurano in qualche strettoia, rimanendo inevitabilmente incastrati.



L’ultimo caso è successo proprio oggi, in val di Non, in località Torra, dove il corpo dei vigili del fuoco di Taio è intervenuto per un autoarticolato incastrato tra alcuni edifici del centro storico (foto Vigili del Fuoco di Taio).



Dopo aver liberato il Tir, è stato necessario mettere in sicurezza il tetto dell’edificio danneggiato.