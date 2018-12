Un cacciatore di Varollo, impegnato in una battuta di caccia oggi nei boschi fra Livo e Cis, mentre percorreva con i compagni una zona boscosa particolarmente impervia è scivolato ed è caduto in una scarpata. Subito soccorso dagli amici, l'uomo - che presentava numerose ferite agli arti ed alla testa - è stato recuperato con un intervento molto laborioso del Soccorso Alpino, e poi dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento.

L'allarme dei compagni, alla Centrale Unica dell'Emergenza 112, è arrivato quando già incombeva l'oscurità, alle 17,50. Troppo tardi per l'elicottero, che è atterrato al campo sportivo di Livo. Intanto una squadra del Soccorso Alpiuno Trentin oOccidentale, con sei ocmponenti, ha raggiunto il ferito che è stato prima stabilizzato e spinalizzato su una barella, poi preso in carico dall'equipe medica.

Intanto il Soccorso Alpino ha dovuto discoscare un'area più in basso, dove si è potuto allestire una radura per il soccorso: il ferito è stato quindi calato da lì con corde per tutto il tratto, circa 100 metri, fino alla strada forestale sottostante.

Dalla strada forestale, dove nel frattempo era giunta l'ìambulanza, il cacciatore è stato portato all'elicottero che ha provveduto al trasferimento al Santa Chiara di Trento: l'uomo è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.