I dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa, ma intanto si sa che due distinte operazioni dell'Arma dei Carabinieri in Val di Non hanno individuato due spacciatori di droghe, fra cui alcune pericolose sostanze sintetiche. Marijuana, MDMA, ecstasy e ketamina andavano di moda in Val di Non ma le indagini dell'Arma hanno portato in carcere un operaio ventenne e alla denuncia a piede libero di un altro 23enne.